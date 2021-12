Oliebollenactie in Wijngaarden

WIJNGAARDEN • Op donderdag 30 december is er weer de jaarlijkse verkoop van oliebollen en appelbeignets op het kerkplein aan de Dorpsstraat te Wijngaarden.

Belangstellenden zijn welkom van 07:00 tot 15:30 uur in de verkoopkraam, rekening houdend met de 1,5 meter regel. De organisatie is in handen van het Rommelmarktcomité en de opbrengst is bestemd voor het onderhoudsfonds van de Hervormde Kerk in Wijngaarden.