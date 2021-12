Online Kerstnachtdienst bij Ichthuskerk Meerkerk

MEERKERK • Ichthuskerk Meerkerk verzorgt deze week de Kerstnachtdienst online via een livestream.

De livestream is beschikbaar via het YouTube kanaal van de Ichthuskerk (https://www.youtube.com/channel/UC3eSfjsJU3yFAhAGroFpbew)

“We maken er hoe dan ook een mooie, sfeervolle kerstnachtdienst van met bekende kerstliederen om thuis uit volle borst mee te zingen!”, melden de organisatoren van de dienst.

De start is om 21.15 uur met kerstmuziek om mee te zingen of te luisteren. Daarbij worden we ondersteund door het fantastische gospelkoor DeeVee. Vanaf 21.30 uur begint de Kerstnachtdienst waarin stil wordt gestaan bij het thema ‘Plek zat?’, over ruimte voor God en mensen in deze wereld. Voorganger tijdens deze dienst is ds. Jan Wolleswinkel.