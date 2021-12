Huisbezoeken voor ouderen in Molenlanden

MOLENANDEN • De gemeente Molenlanden en Stichting Welzijn Molenlanden vinden het belangrijk om te weten hoe het gaat met de inwoners van 80 jaar en ouder. Daarom brengen vrijwilligers in maart en februari 2022 een huisbezoek bij deze inwoners.

Tijdens deze bezoeken worden verschillende onderwerpen besproken op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Ouderen in Bleskensgraaf, Giessenburg en Streefkerk ontvangen in de laatste weken van december een brief met verzoek voor een huisbezoek. Zij kunnen zelf aangeven of ze mee willen werken.

Antwoordformulier

Zelfstandig wonende inwoners, geboren in de jaren tussen 1939 en 1942 ontvangen de brief met daarbij het boekje ‘Als ik ouder word’. Aan de ouderen wordt een huisbezoek aangeboden. Inwoners die hier gebruik van willen maken, kunnen het antwoordformulier bij de brief invullen en voor 14 januari gratis terugsturen.

Na ontvangst van het formulier neemt een vrijwilliger contact op voor het maken van een afspraak. De huisbezoeken vinden plaats in februari en maart 2022.

Doel

“We leggen huisbezoeken af om ouderen te informeren, maar ook om te signaleren of er behoefte is aan ondersteuning”, legt Ria de Mul, Welzijnswerker van Stichting Welzijn Molenlanden uit. De bezoeken worden uitgevoerd door vrijwilligers van de Vrijwillige Hulpdienst Graafstreek (Bleskensgraaf), de Seniorenraad (Giessenburg) en de L.&N. Smit’s Stichting (Streefkerk). De vrijwilligers zijn getraind voor de huisbezoeken en zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag. Er wordt rekening gehouden met dan geldende maatregelen in het kader van corona.

Voor meer informatie: info@welzijnmolenlanden.nl of 085-0066089.