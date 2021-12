Dorpsoverleg Giessenburg en Hoornaar niet blij met Kerstbomen lootjesactie van Waardlanden

REGIO • Dorpsoverleg Giessenburg en Dorpsoverleg Hoornaar zijn niet blij met de nieuwe opzet voor het verzamelen van kerstbomen.

Waardlanden meldde vorige week dat er lootjes uitgedeeld gaan worden voor iedere kerstboom die wordt ingeleverd. De dorpsoverleggen van beide kernen verwachten dat het enthousiasme van de jeugd een stuk minder zal worden in vergelijking met voorgaande jaren, toen de jeugd voor elke kerstboom 50 eurocent kreeg.

“Als ze nu een lootje krijgen dan moeten ze weer ergens kijken wat het is en eventueel de prijs ophalen en dat werkt gewoon niet. Dus weg is de motivatie”, vreest Ria van Wijngaarden-van Harten van Dorpsoverleg Giessenburg.

Het Dorpsoverleg is bang dat de bomen gewoon op straat worden gegooid en niet worden opgehaald. “Of als de jeugd geen directe beloning krijgt, gaan ze misschien de bomen wel weer in de brand steken. Daar zitten we echt niet op te wachten.”

Het Dorpsoverleg had altijd het idee dat de manier waarop het ging voor iedereen een win win situatie was. “De kinderen altijd enthousiast, zijn lekker bezig en zo leren ze dat ze wat moeten doen om een beloning te krijgen die ook direct zichtbaar is. Wij denken dat Waardlanden een verkeerd signaal afgeeft.”

De beide Dorpsoverleggen zijn van mening dat het niet zo moeilijk is om aan 50 eurocentmunten te komen. “Bij de Geldmaat.nl, gevestigd in Gorinchem, zijn genoeg munten op te halen.”

Het Dorpsoverleg van Giessenburg heeft ook andere Dorpsraden en Dorpsoverleggen uit omliggende dorpen opgeroepen om protest aan te tekenen tegen de nieuwe manier van kerstbomen inzamelen.

Waardlanden reageert echter dat het niet meer mogelijk is om heel veel 50 eurocent muntstukken beschikbaar te hebben voor het aantal kerstbomen dat in voorgaande jaren ingeleverd werd.



“Helaas werd Waardlanden met het feit geconfronteerd dat de bank met ingang van 2021 niet de service meer biedt om muntgeld te bestellen”, reageert René van de Graaf van Waardlanden. Over 2021 gingen het om ruim 5000 muntstukken. René: “Een Geldmaat.nl biedt niet de mogelijkheid voor zoveel muntstukken. Ik snap uw frustratie, omdat ook wij zien dat het oude systeem van kerstboominzameling een succes was. We moesten noodgedwongen uitzien naar een alternatieve beloning. Naast het veiligheidsaspect (vervoer uitreiking contant geld), ben ik niet van mening dat het uitreiken van de prijzen veel (extra) werk met zich meebrengt.”



Het is dus een loterij geworden waarvan Waardlanden uiteraard hoopt dat dit een succes gaat worden.