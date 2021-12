Alle ogen op de Australian Open 2022

De Australian Open is een van de vier belangrijkste tennistoernooien ter wereld, samen met Wimbledon, Roland Garros en de US Open. Het is het eerste van deze toernooien dat elk jaar wordt gespeeld en het wekt altijd veel belangstelling.

De Australian Open wordt sinds 1905 gehouden en is een van de meest prestigieuze toernooien ter wereld. Het toernooi wordt gespeeld op hardcourt en trekt enkele van de beste spelers ter wereld aan.

De Felbegeerde Australian Open Titel

Het belooft van een zeker een spannend toernooi te worden. De titelverdedigers, Novak Djokovic en Naomi Osaka, zullen hun titel willen verdedigen. Djokovic heeft een succesvol jaar achter de rug waarin hij Wimbledon, de US Open en de Australian Open won. Hij zal proberen zijn tweede Australian Open te winnen en zijn plaats als een van de grootste spelers aller tijden te verstevigen.

Osaka zal ook proberen haar succes voort te zetten. Ze heeft een geweldig jaar achter de rug met het winnen van de US Open en de Australian Open. Ze is de eerste Japanse speelster die een Grand Slam enkelspeltitel wint. Osaka is er zeker een om in de gaten te houden dit jaar.

Andere spelers om in de gaten te houden zijn Roger Federer, Rafael Nadal en Serena Williams. Federer is de meest succesvolle speler in de geschiedenis van de Australian Open, hij won hem zes keer. Hij zal proberen zijn zevende Australian Open te winnen en een nieuw record te vestigen. Nadal is ook een voormalig kampioen, hij won de Australian Open in 2009. Hij wil zijn tweede Australian Open winnen en opnieuw de nummer één worden.

We zijn alvast benieuwd naar hoe de kansen zullen worden ingeschat door de bookmakers.

Zal de Australian Open 2022 doorgaan?

Corona kan misschien wel roet in het eten gooien, Nick Kyrgios (controversiële Australische tennisser) vindt dat de Australian Open in 2022 niet kan doorgaan. De corona crisis heeft een verwoestend effect gehad op Australië, en Melbourne is geen uitzondering.

“Ik vind niet dat de Australian Open kan doorgaan, alleen al voor de mensen in Melbourne”, zegt Kyrgios in zijn podcast. “Je moet een signaal geven. Hoe lang was de lockdown daar wel niet? 275 dagen ofzo?”

Als het van Martin Pakula, minister van Sport van de staat Victoria, afhangt dan gaat het gewoon door zoals gepland.

“De logica in de verklaringen van Kyrgios ontgaat mij. Iedereen in Melbourne, Victoria en alle Australiërs snakken naar grote evenementen. Onze economie heeft het nodig, het is ook goed voor het moreel van de mensen.”