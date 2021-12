Vier banden auto in Groot-Ammers lekgestoken

GROOT-AMMERS • Van een auto in Groot-Ammers werden in de nacht van woensdag op donderdag allevier de banden lekgestoken.

Het voertuig stond geparkeerd aan de Prinsenhof. ‘Een pure vernieling’, stelt de politie. ‘Het resultaat is een enorme kostenpost voor de eigenaar van deze auto. Inmiddels is de aangifte opgenomen en hebben wij deze zaak in onderzoek.’



Mensen die iets gezien of gehoord hebben, wordt verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.