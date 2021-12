Doneeractie om plaatselijke horeca in Ameide te steunen

AMEIDE • In Ameide is een doneeractie gestart om de plaatselijke horeca te steunen.

De actie loopt via de website steunactie.nl en is opgezet door Marjolijn van der Grijn. ‘Ben jij ook zo blij met onze horeca in Ameide? Gezellig een hapje eten bij Bistro Bientje of een biertje drinken in het Cafe bij Jacco...’, stelt ze op de pagina. ‘Laten we deze startende ondernemers met elkaar een hart onder de riem steken, zodat we straks nog steeds kunnen genieten van een hapje en een drankje in ons eigen dorp.’