Burgemeester Sjors Fröhlich roept kerken op tijdens lockdown diensten alleen digitaal te houden

VIJFHEERENLANDEN • Burgemeester Sjors Fröhlich heeft middels een brief de kerkbesturen in Vijfheerenlanden gevraagd de diensten vanaf zondag 19 december online te houden.

Fröhlich wil dus niet dat kerkelijke gemeenten fysiek samenkomen. 'Een zwaar verzoek, maar toch. Vanwege de gezondheid en de zorgbelasting. Dank!'

De burgemeester meldt en passant 'dankbaar te zijn voor de zorgvuldige wijze waarop de kerken in Vijfheerenlanden tot nu toe hebben geopereerd'.





Lockdown aanstaande. Ik ben de kerken in @5heerenlanden dankbaar voor de zorgvuldige wijze waarop zij tot nu hebben geopereerd.

