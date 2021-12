Ronde Tafel trakteert Rivas zorgverleners op pannenkoeken

GORINCHEM/REGIO • De Ronde Tafel 63 steekt de zorgverleners van Rivas Zorggroep een hart onder de riem in deze pittige tijden. De serviceclub, die zich inzet voor de samenleving in Gorinchem en omgeving, trakteert de medewerkers van de wijkverpleging en woonzorglocaties op een overheerlijke pannenkoek.

Frank’s pannenkoekfabriek bezoekt daarvoor de komende weken zes Rivas locaties in de regio. Er werd op donderdag 16 december afgetrapt bij verpleeghuis Tiendwaert in Hardinxveld-Giessendam.

Mede door corona is de druk op de zorg in de wijkverpleging en woonzorgcentra momenteel erg hoog. Niet alleen omdat er veel medewerkers ziek zijn of in quarantaine zitten, maar ook omdat Rivas waar mogelijk zorg vanuit het Beatrixziekenhuis verplaatst naar de verpleeghuizen en thuiszorg. Deze blijk van waardering wordt dan ook ontzettend op prijs gesteld door de zorgverleners.

De Ronde Tafel 63 kan deze smakelijke traktatie aanbieden aan het zorgpersoneel dankzij de opbrengsten van de ‘Lichtjes voor Gorcum’. Deze benefietactie loopt nog tot het einde van het jaar.