Suitable herenkleding opent eerste winkel in België

Het is een feit! De Nederlandse herenmode retailer Suitable breidt zich uit naar België en heeft onlangs haar deuren in Antwerpen geopend. Met een assortiment waar je u tegen zegt is er voor iedere man wat wils.

En mocht je er tijdens een middagje shoppen nog niet helemaal uitkomen, dan is er online ook genoeg aanbod om verder te kijken. Hoogtijd om even een blik te werpen op deze snelgroeiende retailer en om alvast inspiratie in te winnen om er op je Kerstbest uit te zien tijdens de feestdagen.

Smoking hot

Suitable is dé plek waar je terecht kunt voor je Suitable herenkleding en is het antwoord op de fashionvragen van mannen. Als je denkt dat je alleen voor een fijn t-shirt terecht kunt bij Suitable dan heb je het goed mis. Van coltruien, tot overhemden, gilets, smokings en een volledig pak met accessoires om naar een bruiloft te gaan, kun je hier je volledige outfit compleet maken. Voor wie geen zin heeft om urenlang te shoppen en van winkel naar winkel te hoppen is Suitable daarom ook een uitkomst. Je maakt er je gehele outfit compleet!

Online voorbereiding

Suitable is dé Suitable winkel Antwerpen om te slagen in herenmode. Hoewel er genoeg assistentie is in de winkels, maak je je winkelervaring compleet door eerst online voorbereiding te plegen. Zo kun je alvast het assortiment bekijken, je maten opnemen en wordt het brede scala aan accessoires duidelijk. Dit zijn kleine details die in een fysieke winkel nog weleens over het hoofd gezien kunnen worden en is daarom bij uitstek geschikt om online alvast eens te bekijken. Wat dacht je bijvoorbeeld van een vlinderdas om je kerstoutfit compleet te maken? Of witte gala handschoenen om een nog chiquere indruk te maken dan mensen al van je gewend waren.

Taalverschillen

De Nederlandse retailer geeft aan België een zeer geschikt land te vinden om te kijken of dit concept ook in het buitenland past. Op wat kleine taalwijzigingen is de lancering vrij snel op poten gezet om uit te breiden naar België. In België wordt er bijvoorbeeld gesproken over ‘vest’ dan zou dat in Nederland als blazer benoemd worden.

Uitbreiding in Nederland en toekomstplannen

Niet alleen internationaal, maar ook nationaal heeft het herenmodemerk zich uitgebreid. Zo is er in September van dit jaar nog een nieuwe winkel in Alkmaar geopend. Hoewel het merk in de afgelopen jaren flink is gegroeid – zo breidde ze zich uit naar verschillende Nederlandse steden, zoals o.a. Groningen, Den Bosch, Utrecht en Breda – zijn ze nog bescheiden over de toekomstplannen. Het gaat volgens eigenaar van Dun niet om de groei zelf, maar om het financieel gezond laten groeien van een onderneming en op basis daarvan de strategie bepalen, zo zei van Dun in een interview met Fashion United. Al doet het CV van deze retailer anders vermoeden. Als de groei op deze manier doorgaat is het zeer aannemelijk dat België niet het enige land buiten Nederland is waar zij hun deuren openen. Wij kijken alvast uit naar de tweede fysieke winkel in België!