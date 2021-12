Transportbedrijf R. Vlot sponsort de buurtbus

REGIO • Op het kantoor van transport- en verhuisbedrijf van R. Vlot en Zn. aan de Sportlaan in Sliedrecht werd op woensdag 15 december een sponsorovereenkomst gesloten met buurtbusvereniging de Binnen-Giessen.

Het bedrijf R. Vlot is een transport- en distributie bedrijf, dat onder andere verhuizingen en B2C distributie verzorgt met vestigingen in Schelluinen, Sliedrecht en Rotterdam. Met 90 vrachtwagens in beheer is het een onderneming dat voor veel klanten werkzaam is. Op het gebied van duurzaamheid draagt dit bedrijf z’n steentje bij en is ook actief betrokken bij de hulpverlening richting Oost-Europa (zie www.rvlot.nl).

De buurtbusvereniging onderhoudt de buslijnen 706 en 707, die respectievelijk rijden tussen Gorinchem, Schelluinen en Giessenburg en aansluitend tussen Giessenburg, Giessen-Oudekerk, Hardinxveld-Giessendam en Boven-Hardinxveld.

Tijdens werkdagen kan men de twee bussen tussen 07.00 en 18.30 uur elk uur voorbij zien rijden met de reclame van R. Vlot op de zij- en voorkanten van de bussen.

Belangstellenden om chauffeur te worden, kunnen zich aanmelden via info@buurtbusdebinnengiessen.nl.