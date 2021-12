Vogelaars uit heel Nederland komen af op zeldzame purperkoet in natuurgebied Kinderdijk

KINDERDIJK • In het natuurgebied tussen Kinderdijk en Alblasserdam werd vrijdagochtend een purperkoet waargenomen. Het is de eerste keer dat deze watervogel in Nederland wordt gezien.

Vogelaars uit heel het land reisden dan ook af om de purperkoet met eigen ogen te zien én zo mogelijk vast te leggen. De waarneming is overigens nog wel met een slag om de arm; het is nog niet helemaal zeker of het om een wild exemplaar gaat of dat de vogel uit gevangenschap is ontsnapt.

De purperkoet is een vogel uit de familie van de rallen, koeten en waterhoentjes. De vogel komt in Europa slechts voor in Spanje, Portugal en op Sardinië.