Jupiterstraat is 50e Lief- en leedstraat in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • Deze week is de 50e Lief- en leedstraat aangemeld in Nieuw-Lekkerland. Een mooie mijlpaal voor de L & N Smit Stichting.

In een Lief- en leedstraat is een straatambassadeur de oren en ogen van de straat. Hij/zij krijgt hierbij tips en informatie van inwoners uit de straat. Per straat is een klein budget beschikbaar gesteld door gemeente Molenlanden voor een kleine attentie zoals een bloemetje of een kaart bij belangrijke levensgebeurtenissen. De 50e Lief & leedstraat in Nieuw-Lekkerland is de Jupiterstraat met Linda Lommers-Goudswaard als straatambassadeur.

Sinds begin 2020 is de L. & N. Smit’s stichting, in het kader van haar project ‘eenzaamheid’, begonnen met het werven van straatambassadeurs voor Lief- en leedstraten. “De doelstelling was om eind dit jaar de 50e Lief- en leedstraat in Nieuw-Lekkerland te realiseren”, zegt voorzitter Jan Simons. “We zijn dan ook erg trots op dit resultaat. We hopen dat de komende tijd meer straatambassadeurs zich melden. Zodat we straks in iedere straat of buurt in Nieuw-Lekkerland naar elkaar omzien en helpen waar nodig.” Nieuw-Lekkerland telt iets meer dan 100 straten.

Oog hebben voor elkaar

Jan hoopt dat de campagne ‘Buurtattentie’ mensen bewust maakt. “Bij het ophangen van de borden kreeg ik van mensen uit het dorp al veel positieve reacties op de slogan ‘hier hebben we oog voor elkaar’. Hopelijk stimuleert het mensen om nog meer om te kijken naar elkaar.”

Extra belangrijk

Een manier om meer oog te hebben voor elkaar in een straat is door je aan te melden als straatambassadeur. “Als straatambassadeur maak je bijvoorbeeld een praatje met mensen uit de straat en heb je aandacht voor leuke en minder leuke dingen die gebeuren. Of je brengt mensen in contact die hulp kunnen bieden aan mensen die dat nodig hebben, zoals ouderen. Zeker in deze tijd is die extra aandacht belangrijk.”

Meer informatie

Vooralsnog kunnen alleen inwoners van Nieuw-Lekkerland zich aanmelden als straatambassadeur voor een Lief- en leedstraat. Jan: “Komend jaar gaan we dit uitrollen naar overige kernen in de gemeente.”

Inwoners van Nieuw-Lekkerland kunnen voor meer informatie over de Lief- en leedstraten of Buurtattentie contact opnemen met Jan Simons, voorzitter van de L. & N. Smit’s Stichting. Hij is bereikbaar via 06-34224298 of voorzitter@smitsstichting.nl.