Michael van Hoorne maandelijks te gast bij ‘Koffietijd’ van RTL4

ALBLASSERWAARD • Michael van Hoorne uit Ottoland schuift vanaf maandag maandelijks aan bij het televisieprogramma ‘Koffietijd’ van RTL4.

Daar gaat de eigenaar van Avonturenboerderij Molenwaard en Vakantiepark Molenwaard dan in gesprek met entertainmentdeskundige Eline de Ruig over ‘uit met je kids’.

“We hebben het dan over waar je met je kind of kleinkind de komende tijd van kan genieten”, laat Michael van Hoorne donderdag via Facebook weten. “Ik heb hier mega veel zin in! Eline is te gek en wij mochten haar vandaag al even begroeten op onze parken.”