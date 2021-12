Vrienden verongelukte Auke Berkouwer moeten verder zonder hun gangmaker

NOORDELOOS • Het is zaterdagavond 4 december als de 25-jarige Auke Berkouwer uit Noordeloos bij zijn vriend Olaf Slob naar binnenstapt, enkele dorpen verderop. Niemand vermoedt op dat moment dat de komende nacht vreselijk zal eindigen.

Olafs vriendin en hun vrienden Jasper Gorree, Robin Besems en Bart-Jan van der Ham zitten ook bij Olaf in de huiskamer. Ze vormen een deel van de ‘harde kern’ van hun vriendengroep, die ze De Keet noemen. Ze luisteren naar muziek, drinken een paar biertjes. Het is na middernacht als Bart-Jan, die deze avond de Bob is, Auke naar huis brengt.

In sloot

Na thuiskomst besluit Auke nog naar een ander feestje te gaan. Terwijl hij daar is, wordt hij gebeld door een vriend die met zijn bestelauto in de sloot is beland, bij het Hoogbloklandse viaduct over de A27. Onderaan het talud van de Dorpsweg is deze vriend samen met twee inzittenden in het water gereden. Hij heeft gedronken en wil worden weggesleept voordat de politie arriveert. Auke gaat naar huis, haalt zijn trekker uit zijn loods en rijdt naar de plek des onheils.

Trekker kantelt

Eenmaal ter plekke maakt hij een trekkabel vast aan de bestelbus. De vrienden zijn hun auto al uit, ongedeerd. Als de trekker in de drassige grond begint te slippen, verplaatst Auke zijn voertuig. Op het slecht verlichte talud gaat het mis. Zijn trekker glijdt weg en kantelt, Auke belandt eronder. Hulpdiensten die even later arriveren kunnen niks meer voor hem doen.

Ongelukkige samenloop

“Er doen over de bergingsactie verschillende verhalen de ronde”, zegt Jasper. “In onze ogen was het een ongelukkige samenloop van omstandigheden: slecht licht, slecht weer en een nat talud.” Olaf: “We hopen dat iedereen leert van dit tragische ongeluk. De afgelopen week zijn er weer enkele beschonken bestuurders in de omgeving geweest die een eenzijdig ongeval veroorzaakten. Gelukkig zonder dodelijke afloop. Maar je kunt ook iemand aanrijden. En mocht er iets misgaan, bel dan gewoon de politie. Of blijf bij iemand slapen als je gedronken hebt.”

Ouderwets gezellig

De vriendengroep van Auke kwam in de week na het ongeluk meerdere keren bij elkaar. Zij deelden hun verdriet, haalden herinneringen op. Olaf herinnert zich de laatste avond met Auke. “Bij zijn vertrek zei hij tegen mij dat het ouderwets gezellig was, als in de keet. We hadden vroeger een keet op het erf van Aukes ouders. Daar kwamen we met acht vrienden elk weekend bij elkaar. Er kwamen ook wel anderen, maar de harde kern bestond uit een groepje van acht. Ik denk wel dat wij de meest hechte vrienden waren. Maar Auke was heel sociaal en kon zich makkelijk aanpassen.” Jasper: “Er zijn veel meer mensen die hem heel goed kennen. Hij zat ook in een voetbalteam van Stedoco en had een vriendengroep in Hoornaar.”

Harde werker

Auke Berkouwer had een hoveniers- en onderhoudsbedrijf. Na de havo begon hij aan een paar beroepsopleidingen, maar haakte weer af. Als 14-jarige deed hij briefjes in brievenbussen van buurtgenoten, met de vraag of hij iets in hun tuin kon doen. Zo bouwde hij zijn bedrijf op. Hij stond bekend als iemand die alles aanpakte en lange dagen maakte. Buiten werktijd was hij altijd op zoek naar gezelligheid.

Hoofdpersoon

Ze willen graag vertellen wie Auke was. “Door zijn grote gevoel voor humor gaf hij onze vriendengroep kleur”, zegt Olaf. “Ondanks dat we ons nog amper realiseren dat hij er niet meer is, missen we nu iets in de groep. Hij was de hoofdpersoon van de groep. Als we hem niet hadden gehad, waren we nooit die hechte vriendengroep geweest die we nu zijn.” Ze vertellen over Aukes gevoel voor humor. “Hij was, als een van de weinige personen die ik ken, altijd honderd procent zichzelf”, zegt Olaf. “En heel nuchter. Een half jaar geleden is een dierbare van mij overleden. Toen zei hij: je kan thuis gaan zitten, maar daarmee krijg je hem toch niet terug.”

Gunfactor

Auke had een grote gunfactor, vertellen ze. Niels de Bruin: “Hij had een enorme klantenkring. Ik denk dat veel mensen hem gaan missen. Hij kon echt belangstellend vragen hoe het met iemand was en kon zich hun antwoord bij een volgende ontmoeting nog herinneren.” Ze sommen meer eigenschappen op: Auke was ijzersterk, gedreven, behulpzaam en een keiharde werker.

In slaap

Floor de Bruin noemt het doorzettingsvermogen van Auke. “Daar heb ik altijd bewondering voor gehad.” Olaf: “Werken was zijn hobby.” Lachend: “Soms was hij zo moe dat hij bij ons in slaap viel.”

Autocross

Dennis Houweling: “Hij was altijd positief en vrolijk. Niks was hem te gek, hij was overal voor te vinden.” Jasper: “We hebben een aantal keren een autocross georganiseerd. Dan kwam Auke met een quad en maakte de gekste capriolen.” Jasper: “En hij voelde mensen goed aan. Hij was er altijd voor iedereen die hem nodig had, voor een lach, maar ook voor een traan en een knuffel. Auke wist dingen te relativeren en kon zich inleven in anderen.”

Vrijgevochten

Ze erkennen dat Auke ook andere eigenschappen had - hij kon bijvoorbeeld stug of eigenwijs zijn - maar vertellen dat iedereen hem die makkelijk vergaf, vanwege al zijn mooie eigenschappen. Niels: “Hij was vrijgevochten, deed wat hij wilde. En als iets hem niet zinde, deed hij het niet.” Olaf: “Hij had geen angst, was nergens bang voor. Hij is 25 jaar geworden, maar hij heeft voor 50 jaar geleefd.”