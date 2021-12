‘Woningen in Molenlanden moeten betaalbaar en beschikbaar blijven’

MOLENLANDEN • Betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit; dat zijn thema’s waar de gemeente Molenlanden met drie woningcorporaties KleurrijkWonen, Lek en Waard Wonen en Tablis wonen en drie huurdersorganisaties Huurdersraad Giessenlanden, Huurdersstichting Langs de Lek en SLiM wonen meerjarige prestatieafspraken over hebben gemaakt.

Op 15 december 2021 hebben de partijen deze afspraken digitaal ondertekend.

De partijen maken voor elk jaar een uitvoeringsplan. In dit plan spreken zij af welke acties zij in het komende jaar gaan uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan het bevorderen van doorstroming of het slim verduurzamen van huurwoningen door de corporaties. Door slim te verduurzamen kunnen de woonlasten voor huurders af nemen.

Het maken van prestatieafspraken is wettelijk vastgelegd in de Woningwet. Alle betrokken partijen vinden het belangrijk om met elkaar afspraken vast te leggen om de woonopgave zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Samen is gekeken naar wat haalbaar is in de komende jaren.

De volledige inhoud van de prestatieafspraken 2021 is te vinden op: www.molenlanden.nl.