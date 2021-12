Oliebollenactie van vv Ameide met thuisbezorgservice

AMEIDE • Ook dit jaar verkoopt voetbalvereniging Ameide weer oliebollen en appelbeignets.

Vanwege de corona maatregelen zal dat dit jaar iets anders aangepakt worden. Men kan tot uiterlijk 29 december een bestelling voor oliebollen en appelbeignets doorgeven. Dat kan op twee manieren. Het bestelformulier op www.vvameide.nl/oliebollen kan ingevuld worden of men kan een sms-bericht of whatsapp bericht sturen naar 06-13326666. In het bericht moeten naam, adres en bestelling genoemd worden.

Oliebollen (met of zonder krenten) kosten 8,50 euro per zak van 10 stuks. Appelbeignets kosten 8,50 euro per zak van 5 stuks

Vrijdag 31 december komen vrijwilligers van de voetbalvereniging tussen 10.00 en 14.00 uur aan de deur in Ameide en Tienhoven a/d Lek om de bestelling af te leveren. Er kan dan met pin of contant (graag gepast) betaald worden. Bij de levering van de bestelling worden uiteraard de corona maatregelen in acht genomen.