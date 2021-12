Ameide en Tienhoven aan de Lek verrassen postbode Kees met cadeaubon en boekje

AMEIDE • Postbode Kees is al vele jaren een vertrouwd gezicht in Ameide en Tienhoven aan de Lek. Inwoners van de twee plaatsen starten onlangs een actie om hem in het kader van de kerstdagen een geschenk te overhandigen en zo de waardering uit te spreken.

'Kees is altijd vriendelijk en toont ten alle tijden oprechte interesse in de mensen achter de pakketjes', stellen de initiatiefnemers van 'De Kerstactie voor Kees'. 'Een man met een hart van goud die het verdiende om eens in het zonnetje gezet te worden als blijk van waardering.'

Wat niemand had verwacht is dat de actie zou uitdraaien op zo’n groot succes. 'De donaties met de meest liefdevolle boodschappen voor ‘onze’ Kees stroomde massaal binnen en in amper 24 uur werd het schenkbedrag behaald.'

Cadeaubon

Het overige opgehaalde geld is in een cadeaubon verwerkt en alle berichtjes voor Kees zijn gebundeld in een boekje als aandenken. De belangstelling was zo groot dat het actiecomité woensdagmiddag een overhandiging organiseerden.

En daar bleek eens te meer de waardering voor de inzet van postbode Kees. Het Burgemeester Wesselsveld en het parkeerterrein bij het winkelcentrum stond vol met tientallen belangstellenden die de hoofdpersoon meerdere keren op een warm applaus 'trakteerden'.

Vriendelijk

"Lieve Kees, jij bent niet zomaar een postbode of pakketbezorger voor ons", zei de woordvoerster van het comité in haar toespraak. "Jij bent Kees, een hardwerkende man, alle dagen vriendelijk, die altijd interesse toont in de ontvangers, of je nu nat regent of niet. En je bent ook niet voor één gat te vangen als we niet open doen. Bij elk adres heb jij wel een plan B."

Ze vervolgde: "Bij jonge gezinnen klop je voorzichtig aan om de kleine kinderen niet wakker te bellen en bij de inwoners die in de nachtdienst werken zorg je altijd dat ze ongestoord door kunnen slapen. Kortom Kees, jij hebt echt een hart van goud en we zijn enorm blij met jou."

Dankbaar

Zelf toonde hij zich diep onder de indruk en dankbaar voor de geste: "Deze vorstelijke attentie heeft mij compleet overdonderd en totaal verrast. Ik ben er klein onder geworden. Niet alleen door de grote van het geschenk, maar ook van het idee van deze actie."

"In Ameide en Tienhoven heb ik het prima naar mijn zin in het werk. En inderdaad leg ik graag een stukje dienstverlening in mijn werk om een goede verstandhouding met elkaar te kweken. Dt lukt ook door uw medewerking om een pakje voor de buren aan te nemen of door mee te denken aan een oplossing om een pakket af te leveren."

Hij vatte zijn werk en de medewerking van de inwoners in twee rijmregels samen: "Pakketpost een hele klus? Met uw medewerking blijven we in de plus."