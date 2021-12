Kerstactiviteiten in het Nationaal Baggermuseum in Sliedrecht

SLIEDRECHT • Tijdens de kerstvakantie zijn er diverse activiteiten voor jong en oud in het Nationaal Baggermuseum in Sliedrecht.

Naast het bezoeken van de tentoonstelling Ode aan het Zinkstuk, vlechten tegen water, kunnen bezoekers met ingang van heden een deel van de vaste collectie bekijken aan de hand van de nieuwe multimediatour.

Voor de kinderen zijn er tevens leuke activiteiten te doen. Tijdens de gehele kerstvakantie kunnen kinderen een gratis Baggerbig speurtocht of een gratis Baggertechno speurtocht doen door het museum, na afloop ontvangen de kinderen een presentje.

In de tweede week van de kerstvakantie zijn er knutselworkshops voor kinderen: op 5, 6 en 7 januari worden er twee knutselworkshops Zinkstukje maken per dag gegeven: van 14:00 uur tot 15:00 uur en van 15:30 uur tot 16:30 uur. Aanmelden is verplicht via reserveringen@baggermuseum.nl onder vermelding van dag, tijdstip en aantal kinderen, kosten zijn € 7 euro per kind (inclusief entree, drinken, zakje chips, workshop, presentje na afloop). De workshops worden begeleid door enthousiaste jongeren die maatschappelijke stage lopen.

De medewerkers van het Nationaal Baggermuseum zullen er alles aan doen om het museumbezoek zo aangenaam en veilig mogelijk te laten verlopen. Zij zullen specifiek toezien op de naleving van de huidige veiligheidsvoorschriften.

De tentoonstelling Ode aan het Zinkstuk, vlechten tegen water is te zien tot en met 14 mei 2022. Het Nationaal Baggermuseum is in de kerstvakantie op 29 en 30 december en 5, 6, 7 en 8 januari geopend van 13.30 uur tot 17.00 uur. Voor meer informatie: www.nationaalbaggermuseum.nl.