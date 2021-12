Vrienden verongelukte Auke: ‘Hij was de hoofdpersoon van onze groep’

Het is zaterdagavond 4 december als de 25-jarige Auke Berkouwer uit Noordeloos bij zijn vriend Olaf Slob naar binnenstapt, enkele dorpen verderop. Niemand vermoedt op dat moment dat de komende nacht vreselijk zal eindigen.

Auke kwam in de nacht van zaterdag 4 op zondag 5 december om het leven toen hij probeerde de auto van vrienden uit een sloot te halen met zijn trekker.

Ouderwets gezellig

De vriendengroep van Auke kwam in de week na het ongeluk meerdere keren bij elkaar. Zij deelden hun verdriet, haalden herinneringen op. Olaf herinnert zich de laatste avond met Auke. “Bij zijn vertrek zei hij tegen mij dat het ouderwets gezellig was, als in de keet. We hadden vroeger een keet op het erf van Aukes ouders. Daar kwamen we met acht vrienden elk weekend bij elkaar. Er kwamen ook wel anderen, maar de harde kern bestond uit een groepje van acht. Ik denk wel dat wij de meest hechte vrienden waren. Maar Auke was heel sociaal en kon zich makkelijk aanpassen.” Jasper Gorree: “Er zijn veel meer mensen die hem heel goed kennen. Hij zat ook in een voetbalteam van Stedoco en had een vriendengroep in Hoornaar.”

Humor

Ze willen graag vertellen wie Auke was. “Door zijn grote gevoel voor humor gaf hij onze vriendengroep kleur”, zegt Olaf. “Ondanks dat we ons nog amper realiseren dat hij er niet meer is, missen we nu iets in de groep. Hij was de hoofdpersoon van de groep. Als we hem niet hadden gehad, waren we nooit die hechte vriendengroep geweest die we nu zijn.”

