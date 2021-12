Meerkerker vrijgesproken voor rol in mislukte coketransporten

MEERKERK/DORDRECHT• Een 48-jarige man uit Meerkerk is dinsdag door de rechtbank in Dordrecht vrijgesproken van betrokkenheid bij twee coketransporten uit Brazilië en Panama. Hoewel de Meerkerker wist dat er cocaïne verstopt zat tussen ladingen bananen in twee containers, vinden de rechters dat hij niet actief betrokken was bij het ophalen of wegbrengen van de zendingen.

Het Openbaar Ministerie eiste ruim een maand geleden nog drie jaar celstraf, waarvan één voorwaardelijk, tegen de Meerkerker. Uit afgeluisterde telefoon- en sms-gesprekken was immers duidelijk gebleken dat de man met een 57-jarige medeverdachte uit Waardenburg sprak over het regelen van chauffeurs om de twee bewuste containers op te halen uit de Rotterdamse haven. “Natuurlijk willen zij wel wat risico’s nemen, maar daar moet wel wat tegenover staan”, hoorden rechercheurs de Meerkerker zeggen.

Zelf beweerde de verdachte tijdens zijn rechtszaak nog dat hij had ‘meegepraat’ met de sleutelfiguur die hem had benaderd. “Puur om het af te houden en escalatie te voorkomen. Ik wist niet wat voor jongens het waren, waar ik mee te maken had”, beweerde hij.

Volgens de rechters wist de Meerkerker wel degelijk dat hij was benaderd om de verstopte coke uit de haven te halen. Ze zagen in de afgeluisterde gesprekken echter geen bewijs dat hij ‘voorbereidings- of bevorderingshandelingen’ had verricht. Daarom spraken ze hem volledig vrij, net als een man (51) uit Dodewaard.

De sleutelfiguur uit Waardenburg kreeg wel de gevraagde 3,5 jaar cel.