Arkels Visserskoor zoekt accordeonisten

ARKEL • Het Arkels Visserskoor zoekt versterking van accordeonisten met ruime ervaring op het gebied van zeemansliedjes.

Het Arkels Visserskoor bestaat al vanaf 1995 en wil muzikale talenten inschakelen om aan het publiek te laten horen hoe gezellig deze muziek is. Het koor is in de wijde omgeving van Gorinchem in allerlei tehuizen bekend en heeft de laatste jaren wel ieder jaar zo’n 30 à 35 keer opgetreden. De huidige muzikale bezetting bestaat een twee vrouwelijke accordeonisten en een man die ook de accordeon bespeelt. Verder is er een drummer in het koor aanwezig.

Het repertoire van het koor bestaat uit ruim 100 nummers, variërend van Nederlandse meezingers tot Ierse ballads, Engelstalige zeemansliedjes en ook Duitse liedjes over de zee.

De repetitie-avonden worden op de eerste en derde dinsdagavond vanaf 19.30 tot 22.00 uur in gemeenschapshuis De Bogerd aan de W. de Vries Robbéweg 100 in Gorinchem. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met voorzitter Riet van Hees. Haar gegevens zijn te vinden op de website: www.arkelsvisserskoor.nl.