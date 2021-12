Provincie zet deur open voor Bleskensgraaf West, Oud-Alblas Zuid en bouwlocatie Giessenburg

MOLENLANDEN • De provincie geeft groen licht aan de verdere ontwikkeling van de woningbouwprojecten Bleskensgraaf West, Oud-Alblas Zuid en Achter de Wetering in Giessenburg. Wat betreft het Molenlandse gemeentebestuur een bijzondere mijlpaal.

‘Dit betekent dat we als gemeente verder kunnen werken aan de plannen op deze locatie en de benodigde planologische procedures kunnen voorbereiden’, stelt het gemeentebestuur in een raadsinformatiebrief.

Met name Bleskensgraaf West is een nieuwbouwproject dat al jaren boven de markt hangt. “De afgelopen maanden hebben we intensief overleg gehad om een opening bij de provincie te creëren”, stelt een woordvoerster van de gemeente.

“We durfden niet de stap te zetten om bestemmingsplannen voor Bleskensgraaf West, Oud-Alblas Zuid en Achter de Wetering in Giessenburg te maken omdat we niet wisten of de provincie daar wel aan mee wilde werken. Nu heeft de provincie het vertrouwen uitgesproken om deze ontwikkelingen te vervolgen.”

Criteria

Voor de goede orde: dit betekent nog niet dat de provinciale overheid ook definitief groen licht geeft voor de woningbouw. De gemeente heeft meerdere criteria meegekregen waaraan voldaan moet worden.

Het gaat daarbij om de molenbiotoop, een minimum van veertig procent aan sociale woningbouw en de ruimtelijke kwaliteit.

‘Wij zijn verheugd dat de provincie de urgentie van deze ontwikkelingen erkent’, reageren burgemeester en wethouders in de raadsinformatiebrief. ‘Wij zien de uitkomst van dit gesprek als een belangrijke mijlpaal om onze woningbouwambitie te kunnen verwezenlijken.’

Molenaarsgraaf-Brandwijk

Daarnaast maakte ook de woningbouwontwikkeling in Molenaarsgraaf-Brandwijk onderdeel uit van het overleg met de provincie. ‘Duidelijk is geworden dat de molenbiotoop dermate belemmerend werkt dat de voorkeurslocatie zuid-oost uit het Ruimtelijk Ontwikkelperspectief niet haalbaar is. Om die reden onderzoeken we of de locatie Molenaarsgraaf-Zuid haalbaar is. Ook hierover blijven we met de provincie in gesprek.’

Andere locaties waar aandacht voor is zijn De Boomgaard in Groot-Ammers en Kooikerspad in Streefkerk. ‘Deze ontwikkelingen zijn nog steeds noodzakelijk gezien de woonbehoefte en de grote uitdaging om de bouwopgave te versnellen met voldoende aandacht voor betaalbaarheid’, stelt het gemeentebestuur.

Vliegende Brigade

‘Om die reden vragen wij de provincie om ons te ondersteunen bij de planvorming en ontwikkelstrategie van deze twee locaties, door een beroep te doen op de Vliegende Brigade. Dit betreft een subsidieregeling van de provincie in het kader van versnelling van de woningbouw.’