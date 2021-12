Rondje Arkel wandelen en in gesprek met Doe Mee

ARKEL • Na de try-out in Nieuw-Lekkerland zijn belangstellenden op zaterdag 18 december ditmaal welkom om met het team van Doe Mee te wandelen door Arkel.

De start is om 09.30 uur op het Raadhuisplein en er wordt dan een rondje Arkel gelopen van ongeveer een uur. De route loopt via de Prinses Beatrixstraat, de Prins Hendrikstraat naar de Dreeslaan. Verder gaat de groep naar de Triangelstraat, de Harpstraat en via de Prinses Margrietstraat weer terug naar het startpunt.

“Graag willen we onderweg van je horen hoe jij staat in de onderwerpen, die de Arkelnaren bezighouden zoals het behoud van het loket van de gemeente (servicepunt)”, aldus Wilma de Moel van Doe Mee Molenlanden.

“Heb jij iets waar je met ons over in gesprek wilt komen? Dan zijn we benieuwd waar jij in Arkel voor gaat. Zelfs als je geen vragen hebt, dan kun je zonder poespas gezellig mee wandelen.”

Berend Buddingh: “Door de maatregelen rondom covid zoeken we een veilige manier om met inwoners in gesprek te komen. Na het succes met de wandeling van het rondje Nieuw-Lekkerland, willen we ook graag de Arkelnaren in de benen krijgen.”

Het verzamelen op gepaste afstand is op het Raadhuisplein bij de gele-glimlach caravan. Berend: “Kom je ons onderweg tegen in onze gele jassen, schroom dan niet om aan te haken.”

Voor meer informatie: info@doemeemolenlanden.nl.