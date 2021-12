Fien Wonen aan de slag met onderhoud in Ameide, Tienhoven en Lexmond

REGIO • Fien Wonen vernieuwt de aanpak van onderhoud en verduurzaming van haar huurwoningen. Vanaf volgend jaar worden deze werkzaamheden namelijk gecombineerd. Dit betekent dat er een compleet onderhoudspakket bij de huurder in hetzelfde jaar uitgevoerd wordt door één hoofdaannemer. Ook gaat de woningcorporatie concreet in drie dorpskernen aan de slag, Ameide, Tienhoven en Lexmond. Zo kan het zijn dat bij één woning in hetzelfde jaar wordt geschilderd en geïsoleerd.

Per woning kunnen de werkzaamheden verschillen. Huurders worden apart geïnformeerd. Dit gebeurt uiterlijk in het eerste kwartaal van 2022.

Het onderhoud wordt door twee hoofdaannemers uitgevoerd, namelijk De Goede Vastgoedonderhoud en Van de Velde/Roza vastgoedonderhoud. Zij hebben beide bepaalde wijken toegewezen gekregen. Dit werkt overzichtelijk.

Projectleider Gerit Egas: “Het is fijn om het gehele buitenonderhoud in combinatie met isolatie in dezelfde periode bij de huurder af te ronden. Zo weet de huurder waar hij of zij aan toe is. Heeft de huurder in één periode overlast en is de huurder ook weer een aantal jaar van ons af als de werkzaamheden zijn afgerond. Ik heb veel vertrouwen in de werkzaamheden van volgend jaar. Ook met de gekozen aannemers.”

Vanaf 2022 wordt er huurverhoging gevraagd als een woning wordt verduurzaamd door isolatie. Ook deze verandering maakt 2022 een ander jaar. Huurders gaan na het werk wel besparen op hun energierekening. Hierdoor wordt de huurverhoging terugverdiend. Zonnepanelen blijven gratis voor de huurder.