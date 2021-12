Eerste hulp bij letselschade

Het slachtoffer worden van letselschade is iets waar niemand op zit te wachten. Bij letselschade wordt er immers lichamelijke of geestelijke opgelopen. Je zult je hier in het vervolg van jouw leven serieus door gehinderd voelen. Deze schade kan overigens zowel materiële als immateriële schade zijn. Over het algemeen spreken we van letselschade als een andere rechtspersoon dan jijzelf schade aan jou heeft toegebracht. De Nederlandse wet stelt een slachtoffer van de letselschade gelukkig in staat om een schadevergoeding te ontvangen voor het opgelopen letsel.

Benieuwd hoe jij de kans op een schadevergoeding bij letselschade kunt maximaliseren? Lees dan snel verder! In deze blog vertellen we je namelijk hoe je het beste kunt handelen als je zelf letselschade hebt opgelopen.

Documenteren van de schade

Het allerbelangrijkste binnen het proces rondom de letselschadevergoeding is de documentatie van de geleden schade. Hoe completer deze documentatie is, hoe beter de daadwerkelijke schade ook in kaart gebracht kan worden. Deze documentatie bestaat uit documentatie van jouzelf, maar ook van derden. Zijn er bijvoorbeeld anderen bij het ongeval geweest waarbij jij de letselschade hebt opgelopen? Neem dan ook altijd een getuigenverklaring op bij de andere partijen die aanwezig waren bij het ongeval. Dit geeft een completer beeld van het ongeval en zal de kans op een eerlijk resultaat ook aanzienlijk vergroten. Jouw eigen documentatie hierin is echter ook ontzettend belangrijker. Het is hierin met name belangrijk om jouw uitgangspunt uit te schrijven. Zo zal je in ieder moment dat de zaak besproken wordt exact hetzelfde verhaal vertellen. Het vertellen van een consistent verhaal is namelijk belangrijk want dat laat blijken dat je zeker weet dat het zo gelopen is.

Hulp bij letselschade

Als je slachtoffer bent geworden van letselschade, dan is ons eerste advies altijd: “zoek een advocaat”. Deze kan je namelijk helpen met het proces en zal er ook voor zorgen dat je een zo eerlijk mogelijke schadevergoeding krijgt. Veel mensen denken dat ze een dergelijke zaak wel af kunnen zonder advocaat omdat de letselschade zo duidelijk is. Dit is in veel gevallen ook wel waar. Je zal de zaak in veel gevallen ook wel winnen, maar met een letselschade advocaat is de kans op een hogere schadevergoeding vele malen hoger. Neem dus altijd een advocaat in de arm als het gaat om een zaak omtrent letselschade!