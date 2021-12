Wanneer kun jij iemand aanklagen voor bedreiging?

Als iemand jou bedreigd heeft, dan wil je hier natuurlijk iets mee doen. De situatie heeft je namelijk waarschijnlijk beangstigd en je wilt ervoor zorgen dat deze situatie zich niet nog een keer zal voordoen.

Voordat je overgaat tot een eventuele rechtszaak betreffende de bedreiging is het belangrijk dat je op de hoogte bent van de wetten en regels omtrent de bedreiging. In deze blog nemen we je daarom mee in de wetten en regels omtrent bedreigingen.

Wanneer is iets een echte bedreiging?

Iedereen heeft natuurlijk een eigen perceptie als het gaat om bedreiging. De ene persoon zal zich bijvoorbeeld veel eerder bedreigd voelen dan een ander persoon. Doordat dit voor iedereen anders zal voelen is het erg belangrijk om hier maatstaven in vast te stellen. Zo wordt wettelijk bepaald wanneer iets een bedreiging is en wanneer iets geen bedreiging is en ben je niet afhankelijk van iemands persoonlijke perceptie. Je kunt iemand bijvoorbeeld wel aanklagen voor een bedreiging tot geweld, mishandeling, moord of brandstichting. Wanneer iemand jou bedreigt met stalking of bijvoorbeeld diefstal, dan kun je hier strafrechtelijk gezien weinig tegen doen.

Soorten bedreigingen

Bedreigingen kunnen opgedeeld worden in drie categorieën. Deze categorieën bepalen hoe erg de bedreiging is en bepalen daarmee automatisch ook de potentiële strafmaat. In de eerste categorie vallen mondelinge bedreiging. Dit kunnen bijvoorbeeld wat gemene woorden zijn geweest woordenwisseling tussen (ex)partners. Let daarom ook altijd op wat je uitkraamt. Je kunt maar zomaar strafrechtelijk worden aangeklaagd voor jouw bedreigende woorden. Je kunt in Nederland maximaal twee jaar cel krijgen voor een bedreiging die in de eerste categorie valt. De tweede categorie heeft betrekking tot een schriftelijke bedreiging. Je kunt hier maximaal vier jaar celstraf voor krijgen. Deze straf is hoger omdat er daadwerkelijk is nagedacht over de bedreigende uiting. Je hebt de woorden niet alleen geroepen, maar hebt de moeite genomen om deze daadwerkelijk op papier te zetten. Een bedreiging in een e-mail of een Whatsapp bericht vallen trouwens ook in deze categorie. In de laatste categorie vallen alleen extreem zware bedreigingen en deze komen in de regel relatief weinig voor. Alleen een terroristische bedreiging valt je in de derde categorie en kan tot zes jaar celstraf opleveren!