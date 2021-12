Dit zijn de voor-en nadelen van een pro deo advocaat

De advocatuur is een werkveld waar de gemiddelde Nederlander eigenlijk vrij weinig verstand van heeft. Dit komt met name doordat je pas met de advocatuur in aanraking komt als je je in een geschil bevindt.

Over het algemeen vindt niemand het fijn om zich in een geschil te bevinden. Deze situaties worden dan ook maar al te graag vermeden en hierdoor komt men ook niet zo snel in aanraking met de advocatuur. De kans is echter wel degelijk aanwezig dat je ongewild toch in een geschil belandt. In dit geval zal je een advocaat nodig hebben die voor jouw belangen opkomt in het geschil. Er zijn tal van advocaten beschikbaar, maar de bekendste is misschien wel de pro deo advocaat. In deze blog vertellen we je daarom meer over de voor-en nadelen van de pro deo advocaat.

Voordelen pro deo advocaat

Als we de term pro deo advocaat letterlijk vertalen, dan wordt de vertaling een voor god advocaat. Dit zijn dus advocaten die ‘voor god’ werken. Hiermee wordt met name gedoeld op de vergoeding die de advocaten krijgen van de persoon die zich in het geschil bevindt. Deze vergoeding is namelijk nul euro. Wanneer jij niet in staat bent om zelf de kosten voor een advocaat te betalen, dan kun je gebruik maken van een pro deo advocaat. Dit is dan ook direct hét voordeel van een pro deo advocaat. Deze advocaat zorgt ervoor dat iedereen iemand in een geschil kan meenemen die voor zijn of haar belangen opkomt.

Nadelen pro deo advocaat

Over het algemeen denkt men dat een pro deo advocaat wat minder goed is dan een niet-pro deo advocaat. Dit is gelukkig helemaal niet waar. De meeste advocaten die normaal een vergoeding van de persoon in het geschil krijgen doen daarnaast een stuk pro deo advocatuur. Je krijgt dus gewoon een normale advocaat die net zo goed is als een andere advocaat. Het enige nadeel zit hem in de motivatie van deze advocaten. Het kan namelijk voorkomen dat een advocaat minder gemotiveerd is voor een pro deo zaak dan voor een andere zaak, simpelweg omdat de financiële vergoeding in de pro deo zaak lager ligt.