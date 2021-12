Dit moet je aanschaffen als je je eigen horecazaak wilt beginnen!

Het hebben van een eigen horecazaak is voor veel mensen een droom. Mensen bezoeken namelijk jouw zaak als ze op zoek gaan naar vermaak. Het kunnen bieden van vermaak aan andere mensen is iets unieks en dit geeft dan ook ontzettend veel voldoening. Juist hierom is het hebben van een eigen horecazaak iets dat door veel mensen geambieerd wordt. Dit zal overigens de afgelopen jaren door de coronacrisis iets zijn afgenomen, maar we gaan er vanuit dat dit in de toekomst weer volledig het geval is.

Lijkt het je ooit mooi om een eigen horecazaak te openen? Lees dan snel verder. In deze blog geven we je namelijk enkele tips die je hierbij kunnen helpen!

Betalingen

Als men een transactie in jouw zaak wilt doen, dan is het zaak dat je over een goed horeca kassasysteem. Het kassasysteem zal ervoor zorgen dat de transactie snel kan worden doorgevoerd. Het is belangrijk om hier een goede en betrouwbare partner in te vinden. Een langzaam of slecht werkend kassasysteem voor horeca kan namelijk veel frustratie doen oplaaien. Heb een klant bijvoorbeeld de hele avond op het terras gezeten en wil hij/zij lekker naar huis? Dan kan het ontzettend frustrerend zijn als het kassasysteem niet meewerkt. Dit geldt uiteraard voor klanten die gewoon gegeten hebben, maar nog erger voor klanten die vrij beschonken het terras verlaten. Deze zullen dan al snel vervelend worden en grapjes maken over een gratis rekening. Dit zullen leuke grapjes zijn, zolang het bij grapjes blijft. We kennen helaas maar al te veel verhalen van horeca eigenaren die slachtoffer zijn geworden van een wanbetaler door een falend kassasysteem.

Laat onbekenden langskomen

Het is belangrijk om je horecazaak regelmatig te laten keuren door onbekenden. Je kunt dit doen door bijvoorbeeld een oproep te plaatsen op een prikbord in een andere wijk. Je biedt bijvoorbeeld twee testpersonen de mogelijkheid om jouw horecazaak te bezoeken voor de helft van het geld. Dit doe je dan in ruil voor feedback. De feedback van onbekenden zal in dit geval veel waardevoller zijn dan de feedback van mensen die regelmatig op bezoek komen. Je zult een eerlijk oordeel krijgen over jouw winkel en dit kun je vervolgens gebruiken om jouw zaak te verbeteren!