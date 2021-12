Wemmers Tanktransport in Bleskensgraaf overgenomen door Nijhof-Wassink Group

BLESKENSGRAAF • Transportbedrijf Wemmers Tanktransport in Bleskensgraaf maakt vanaf 1 januari deel uit van de Nijhof-Wassink Group uit Rijssen.

Dat melden de twee ondernemingen in een persbericht. ‘Wemmers Tanktransport en Nijhof-Wassink Group hebben overeenstemming bereikt om samen verder te gaan. Alle activiteiten, vestigingen en medewerkers van Wemmers Tanktransport worden per 1 januari 2022 onderdeel van de Nijhof-Wassink Group.’

Nijhof-Wassink en Wemmers zijn allebei specialist in bulktransport, waarbij Wemmers is gespecialiseerd in liquid food en Nijhof-Wassink op het gebied van feed logistics en chemical logistics.

Marktomstandigheden

“Bij Wemmers hebben we naar de huidige marktomstandigheden en de verschillende scenario’s gekeken om ook in de toekomst een gezonde transportgroep te blijven”, licht directeur-eigenaar Paul van den Nieuwenhuizen toe.

“Een overname behoorde tot één van de mogelijkheden, waarbij toekomstperspectief en aandacht voor de medewerkers van doorslaggevend belang waren. In de gesprekken met Nijhof-Wassink ontstond een bijzondere klik en een goed gevoel.”

Hij vervolgt: “Nijhof-Wassink is een hecht familiebedrijf met een sterke focus op haar mensen. Met het verenigen van onze merknamen Wemmers en Troll binnen de Nijhof-Wassink Group, worden twee bedrijven met eenzelfde DNA en dezelfde focus bij elkaar gebracht en kunnen beide bedrijven van elkaars sterke punten profiteren.”

Portfolio

Nijhof-Wassink is groeiende op haar marktgebied en de mogelijkheid om food toe te voegen aan het bestaande portfolio zorgt wat betreft de twee bedrijven voor diversificatie in het aanbod van gespecialiseerd transport.

Erik Schiphorst, CEO Nijhof-Wassink Group: “Het heeft een positief effect op de continuïteit van ons bedrijf. De stappen die we de laatste jaren hebben gezet in data analyse, efficiency en gerichte sturing is een enorme slag gebleken. Dezelfde slag willen we maken in het mooie bedrijf Wemmers dat Europees actief is in vele landen.”

Thuislanden

Door de samenvoeging van de kennis en netwerken van de bedrijven is Nijhof-Wassink Group is na de overname met 1.750 collega’s actief in acht thuislanden in de logistieke en truckbranche.

‘Met bijna 800 eigen combinaties is zij specialist in het vervoeren en opslag van (Dry & Liquid) bulkgoederen voor de chemische- en veevoederindustrie en in de voedingssector.’





De komende tijd zullen we gebruiken om ervoor te zorgen dat iedereen zich snel binnen de Nijhof-Wassink familie thuis voelt. In de integratieperiode zullen we sterke focus houden op de klanten van Wemmers, zodat een goede basis voor de toekomst gelegd kan worden. Paul van den Nieuwenhuizen zal dan ook leiding blijven geven aan de Wemmers organisatie en mede de integratie met Nijhof-Wassink begeleiden en ondersteunen” geeft Erik Schiphorst aan.