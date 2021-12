Schatten zoeken op de oude deel in Ameide, ook tijdens corona

AMEIDE • Corona zorgt voor veel beperkingen. Zo ook bij de jaarlijkse rommelmarkt in Ameide. Die is nu al voor de tweede keer op rij afgelast, tot veel spijt van vele buurtbewoners. Gelukkig heeft de Hervormde kerk een alternatief gevonden.

In een statige boerderij in Tienhoven aan de Lek is het een gezellige boel. In de oude deel op deze boerderij wordt de rommelmarktschuur gehouden. Dat gebeurt elke vrijdagavond, maar soms ook een keer in de maand op zaterdagmorgen van 09:00 tot 12:00 uur.

Om deze rommelmarktschuur te bezoeken heeft men geen test- of vaccinatiebewijs nodig. Wel wordt het dragen van de mondkapjes verplicht en uiteraard wordt de 1,5 meter gehandhaafd. Ondanks de beperkingen van corona is de sfeer uitstekend in de schuur. De mensen houden een gezellig praatje met elkaar, en snuffelen rond tussen de kerstsfeer van de rommelmarktschuur. Het is te merken dat de vrijwilligers hun uiterste best doen om het spul aan de man te brengen.

Arie Westerhout is een ouderling van de kerk en een trouwe fan van de rommelmarkt. “Ik vind het heerlijk om even rustig rond te snuffelen tussen de spullen, er zitten genoeg mooie spullen tussen”, vertelt Arie. “Mensen hebben behoefte aan rust, ruimte en beleving. De meeste willen de drukte vermijden maar missen het contact met de mensen uit het dorp. Voor deze mensen brengt de rommelmarkt een mooi alternatief.”

De rommelmarktschuur dient dus meerdere mooie doelen. Het sociale, het hergebruik van producten en niet te vergeten het geld dat wordt opgebracht voor goede doelen.