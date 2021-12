Onderzoek naar schaarste woningen om nieuwe huizen aan eigen inwoners toe te kennen

MOLENLANDEN • Molenlanden is één van de gemeenten in de regio die meedoet aan een onderzoek naar schaarste aan woningen. Het doel is aan te kunnen tonen dat het toewijzen van nieuwe huizen aan eigen inwoners noodzakelijk is.

Het is een voorwaarde om gebruik te kunnen maken van de wetswijziging om de mogelijkheden om nieuwe betaalbare woningen aan eigen inwoners toe te kunnen wijzen. In gemeenteland werd dit voorstel van minister Kasja Ollongren positief ontvangen.

Zo ook in Molenlanden, stelt wethouder Arco Bikker. “Het gaat niet om een grote verruiming, maar we denken dat het voldoende is om groepen inwoners van de gemeente met voorrang te huisvesten, in combinatie met het kunnen geven van voorrang aan bepaalde beroepsgroepen.”

Lokale binding

Nu al kunnen gemeenten bij vijftig procent van de nieuwe woningen voorrang geven aan woningzoekenden met een economische of regionale binding met de eigen gemeente. Van die vijftig procent mag maximaal 25 procent toegewezen worden naar woningzoekenden met een lokale binding.

Als de wetswijziging wordt aangenomen - de planning is dat de Tweede Kamer daar begin volgend jaar over beslist - gaat dat percentage van 25% naar 30%. Overigens geldt de toewijzing per gemeente en niet per kern.

Kanttekening

Voorwaarde is wel dat het gaat om huizen met een waarde van maximaal 355.000 euro. In de huidige woningmarkt is dat inmiddels niet meer zo hoog. Wethouder Bikker plaatst er dan ook een kanttekening bij.

“Het is op zich begrijpelijk dat de wetgever een grens instelt. De NHG-grens heeft als voordeel dat die met de woningmarkt meebeweegt. Het hangt wel van de lokale woningmarkt af of de grens afdoende is. Het zou een beter idee zijn als regio’s aan de hand van de lokale situatie zelf de grens kunnen bepalen.”

Schaarste

Een andere voorwaarde is de verplichting om aan te tonen dat er schaarste aan woningen in de desbetreffende gemeente is. “In de regio hebben we onlangs besloten dat daarnaar een onderzoek uitgevoerd gaat worden. We doen dit in regionaal verband, omdat de eventuele regelgeving ook regionaal ingevoerd wordt, als uit het onderzoek blijkt dat daarvoor aanleiding is.”