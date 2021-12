Van Kekem Fruit uit Ameide geeft gezonde pakketten aan de voedselbank

AMEIDE • Op vrijdag 10 december heeft Kees van Kekem, namens Van Kekem Fruit uit Ameide fruit- en groentepakketten gedoneerd aan de Voedselbank Giessenlanden-Zederik.

Alle gezinnen en vrijwilligers van de Voedselbank ontvangen een heerlijk fruit- en groentepakket als decemberattentie. Van Kekem Fruit heeft besloten om in plaats van het verstrekken van een relatiegeschenk aan haar afnemers een extra donatie te geven aan de voedselbank. De initiatiefnemers van de Voedselbank Giessenlanden-Zederik, Wil en Leen Verhaar, zijn dankbaar voor de gift en zorgen ervoor dat de boxen goed worden afgeleverd.

Inmiddels is er een goede relatie opgebouwd tussen de voedselbank en Van Kekem Fruit. Voor Van Kekem Fruit is het belangrijk om verspilling van producten te voorkomen. Wekelijks wordt het restant Fruit en Groente bij Van Kekem Fruit opgehaald door de Voedselbank en worden er veel gezinnen blij gemaakt met deze verse producten.

Van Kekem Fruit is gespecialiseerd in het bezorgen van fruit en groenten bij bedrijven, scholen en kinderopvangorganisaties in onder meer de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. De appels en peren die zij bezorgen komen rechtstreeks uit eigen boomgaarden.