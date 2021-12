Fokveedagbestuurder Johan de Groot benoemd tot ‘Ridder’

REGIO • Johan de Groot uit Herwijnen kreeg zaterdag een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Servaas Stoop. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Johan de Groot (1960) komt op voor het belang van de melkveehouderij. Hij is als zeer gedreven bestuurder betrokken bij diverse organisaties en heeft een zeer uitgebreid netwerk. De Groot is sinds 1995 betrokken bij de Fokveedag in Hoornaar. Dit is een jaarlijks evenement in oktober voor boeren, burgers en buitenlui. Een begrip in midden Nederland. De Groot zit in het bestuur en in diverse commissies. “Hij is als voorzitter een gedreven en ervaren bestuurder”, aldus de gemeente West Betuwe in een persbericht. “Hij steekt er veel tijd en energie in om van deze dag elk jaar een succes te maken.”

In 1997 werd De Groot lid van de Melkveestudieclub Morgen. Al snel sloot hij zich aan bij het bestuur. Hij is altijd aanwezig op vergaderingen, met goede inbreng in onderwerpen en bestuurszaken. Zijn administratie is altijd op orde. Met als resultaat een compleet archief van wat zich al die jaren binnen de vereniging heeft afgespeeld.

LTO Noord

Ook is de heer De Groot sinds 1998 betrokken bij LTO Noord. Hij was enthousiast voorzitter, vicevoorzitter, commissielid en bestuurslid van de vakgroep veehouderij. Eerst bij de afdeling Lingewaal, later werd dit de afdeling West Betuwe. Met veel kennis van zaken was hij bij veel bijeenkomsten en vergaderingen.

Van 1999 tot 2005 is Johan de Groot secretaris bij de fokkersclub Hoornaar en Omstreken. Dat is een club die het belang van veefokkerij voor een succesvolle en duurzame melkveehouderij behartigt. Al in een vroeg stadium onderkende hij met zijn familie de waarde van veefokkerij voor een succesvolle bedrijfsvoering.