Koorproject met Pasen van regiokoor Musica Pro Deo uit Meerkerk

MEERKERK • Regiokoor Musica Pro Deo uit Meerkerk hoopt vanaf 12 januari 2022 weer te mogen zingen en wil dan graag zangers uitnodigen om met het koor het Passie-Pasen oratorium ‘Tot Leven geroepen’, gecomponeerd door André van Vliet, mee te repeteren.

Deze is in 2017 in première gegaan door het koor Vox Jubilans o.l.v. André, dus een vrij nieuw oratorium. André van Vliet is voor Musica Pro Deo geen onbekende. Hij begeleidde het koor 8 februari 2020 tijdens ons lustrumconcert de door hem gecomponeerde prachtige muziekstuk David.

De tekstschrijver Henriëtte Maaijen van het Passie- en Paas Oratorium ‘Tot Leven Geroepen’ is zich gaan verdiepen en werd getroffen door een aantal gedeelten uit het Johannes evangelie. Ze schreef: “De dood en de opwekking van Lazarus zorgen voor een wending in het evangelie. Vanaf dat moment lijkt alles in het teken van Jezus’ eigen dood te staan en is Hij bezig de discipelen voor te bereiden. Ondanks dat de Heere Jezus in hoofdstuk 14 zegt dat Hij niet lang meer met zijn discipelen kan spreken (je hoort hierin de ondertoon van iemand die stervende is en beseft dat Hij niet lang meer te leven heeft...), staat er in de hoofdstukken 15, 16 en 17 nog ontzettend veel geschreven van wat Hij in die laatste dagen, vlak voor zijn gevangenneming, gesproken heeft en wat heel veelzeggend is voor ons!” Deze woorden van de Heere Jezus zijn de aanzet geweest tot het schrijven van dit Oratorium.

Henriëtte: “Juist omdat Hij met doornen gekroond is, de gevolgen van de zonde voor ons gedragen heeft, is Zijn grootheid zichtbaar en mag er ook iets van Zijn grootheid ontkiemen in ons hart, in ons bestaan. Dat zijn de vruchten waar in Joh. 15 overgesproken wordt. Als wij in Hem blijven, en Hij in ons, zullen we vruchten dragen, die zullen groeien dwars tegen alle doornstruiken en distels in. Zo wordt Gods grootheid zichtbaar in ons.”

Uiteraard worden de corona regels in acht genomen, daarom is opgave om als projectlid mee te zingen, verplicht. Belangstellenden kunnen ook een paar keer proef meezingen, geheel vrijblijvend. Het concert is zaterdag 2 april in 2022 in Meerkerk. Voor opgave om mee te zingen, email naar: musicaprodeo@outlook.com. Voor meer informatie: www.musicaprodeo.nl.