CDA-jongeren komen met verkiezingsprogramma speciaal voor jongeren

MOLENLANDEN • Tijdens de algemene ledenvergadering van het CDA is naast het algemene programma een jongerenprogramma vastgesteld. Hierin worden vanuit het perspectief van de jongeren belangrijke punten benoemd over onder andere vervoer, evenementen en woningen.

De jongeren zijn goed vertegenwoordigd met drie plekken in de top tien van de verkiezingslijst van het CDA in Molenlanden.

Raadslid en kandidaat voor het CDA, Dagmar van den Herik (22 jaar): “Stoffig en langdradig zijn woorden die ik de afgelopen drie jaar als raadslid vaak heb gehoord van jongeren over de politiek. Dat begrijp ik heel goed, maar wat opvalt is dat er onder deze jongeren wel degelijk zorgen zijn over politieke zaken. Denk aan het woningtekort en de bereikbaarheid van het openbaar vervoer. Deze en andere belangrijke punten, die leven bij jongeren, hebben we met een groep jongeren opgeschreven in een jongerenprogramma. Het programma is naar onze mening een ambitieus plan, waarmee we komende jaren mee aan de slag zouden kunnen.“

Een nieuwe kandidaat voor het CDA is Wouter van den Berg (24 jaar): “Ik voelde mij gelijk gehoord als jongere binnen het CDA. Net nadat ik lid was geworden, heeft Dagmar contact met mij gelegd en hebben we gesproken over wat mij en andere jongeren bezighoudt in deze gemeente. Zoals Dagmar al zegt, zijn er dingen waar wij als CDA zeker het verschil kunnen én willen maken voor jongeren. Mede daarom ben ik enthousiast om mij in te zetten voor de jongeren in de gemeente. Wij hebben dit programma als jongeren geschreven: een programma voor jongeren en door jongeren dus. Een belangrijk speerpunt is wat mij betreft het betrekken van jongeren in de politiek. Wij willen dit bijvoorbeeld doen door alle jongeren die 18 jaar worden een informatiepakket te sturen over gemeentepolitiek. Ook krijgen zij dan contactgegevens van jonge gemeenteraadsleden om zo de drempel om zich te verdiepen in de politiek te verlagen.”

De zes speerpunten die de jongeren in hun verkiezingsprogramma hebben opgenomen zijn:

1. Thuis voelen

2. Vervoer

3. Evenementen

4. Wonen

5. Klimaat & Energie

6. Jeugd en Politiek

