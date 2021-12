Automobilist onder invloed rijdt van dijk en slaat over de kop in Arkel

• De auto sloeg over de kop en kwam onderaan de dijk tot stilstand.

ARKEL • Een automobilist is zaterdagavond op het Rietveld in Arkel van de weg geraakt. Zijn auto sloeg over de kop en kwam onderaan de dijk tot stilstand.

Het ongeval gebeurde omstreeks 17.15 uur, ter hoogte van de jachthaven. Politie, brandweer en een ambulance kwamen met spoed ter plaatse.

Blaastest

De automobilist raakte bij het ongeval niet gewond. Ook zijn hond bleef voor zover bekend ongedeerd. De bestuurder bleek na een blaastest op straat onder invloed van alcohol. De man is aangehouden en overgebracht naar het bureau voor een uitgebreide ademanalyse. Een bergingsbedrijf heeft de auto opgehaald.