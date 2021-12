Sfeervolle lichtjesparade in Arkel

ARKEL • In Arkel werd op vrijdagavond 10 december een sfeervolle lichtjesparade gehouden.

Ongeveer twintig verlichte voertuigen deden hieraan mee. Ze reden langzaam door het dorp. Er was veel publiek, dat vanachter het raam of buiten in de eigen tuin de passerende voertuigen bewonderde.

De opening van de lichtjesparade werd gedaan door wethouder Lizanne Lanser en kinderburgemeester Fedde Linneweever, samen met de Arkelse Kerstman.