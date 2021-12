Rioolheffing Molenlanden stijgt sneller dan andere belastingen

MOLENLANDEN • Inwoners van Molenlanden zijn komend jaar meer kwijt aan gemeentelijke belastingen. De stijging blijft beperkt tot de hoogte van de inflatie. Alleen de rioolheffing stijgt meer.

De tarieven voor de begraafrechten, leges en de marktgelden worden verhoogd met de inflatiecorrectie van 1,5 procent. Hetzelfde geldt voor de afvalstoffenheffing en de tarieven voor de onroerende zaakbelastingen en roerende woon- en bedrijfsruimten.

Arbeidsmigranten

Ook de toeristenbelasting stijgt met 1,5 procent. Daarbij wordt een jaartarief ingevoerd voor niet-recreatieve verhuur per slaapplaats. Dit heeft te maken met een verzoek van verhuurders van woningen aan short-stay arbeidsmigranten. Zij zijn ook belastingplichtig onder de toeristenbelasting. Verhuurders willen graag een zo eenvoudig mogelijke belastingheffing. Met de heffing per slaapplaats wordt hier zoveel mogelijk aan tegemoet gekomen. Er hoeft dan geen gedetailleerd nachtregister bijgehouden te worden en vooraf is bekend hoeveel belasting afgedragen moet worden per woning.

Rioolheffing

De tarieven voor de rioolheffing worden verhoogd met 3 procent, overeenkomstig het in juni 2020 vastgestelde gemeentelijk rioleringsplan. Er is toen besloten de rioolheffing zoveel te verhogen dat in de toekomst geen te snelle stijging nodig zal zijn.