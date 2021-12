Martin Korteland van Coop Hoornaar: ‘Blij dat levensader weer open is’

HOORNAAR • Martin Korteland van Coop Hoornaar is blij dat de Dorpsweg na acht weken groot onderhoud weer open is.

“De levensader van het dorp was een poos afgesloten en dat is natuurlijk voor iedereen lastig”, vertelt Martin, die blij was met de goede samenwerking met de gemeente Molenlanden en De Kuiper Infrabouw.

“Wethouder Quik kwam geregeld langs om te informeren hoe het ging en heeft ons goed bijgestaan. Ook met de aannemer hebben we goed kunnen samenwerken. Natuurlijk was de overlast lastig, maar je weet dat dit nodig is voor de toekomst van het dorp. Er komen straks huizen bij en het was nodig om de bekabeling en de riolering aan te pakken.”

De werkzaamheden werden op vrijdag 10 december aan het eind van de middag afgerond. “Daarna hebben we op zaterdag 11 december groot feest gevierd”, vertelt Korteland.

Op zaterdag 11 december kregen alle klanten van de Coop aan het Dirk IV-plein bij besteding van 25 euro of meer een zak met tien oliebollen cadeau. Het bakken begon om zes uur ’s morgens en duurde tot aan de sluiting van de winkel. Er werden in totaal ongeveer 5000 oliebollen gebakken.

Deze week is er nog een feestelijke actie om de afronding van de werkzaamheden te vieren. Dan krijgen klanten bij besteding van 25 euro een kerstster cadeau van de Coop in Hoornaar.

“Dat doen we omdat we blij zijn dat veel van onze klanten de moeite genomen hebben om bij ons te blijven. Op sommige momenten moesten mensen uit het dorp omrijden via Hoogblokland of Giessenburg om bij ons te kunnen komen.”

“We zagen in die periode dat de online verkoop enorm toenam. Ook daarmee waren we natuurlijk blij. We hebben in de afgelopen weken veel extra boodschappen bezorgd bij onze klanten in Hoornaar en omgeving.”

De Coop en de overige bedrijven en de school zijn nu vanaf alle kanten weer goed bereikbaar. Martin: “Het is prachtig geworden! De aannemer heeft ervoor gezorgd dat het dorpse karakter behouden is gebleven en zelfs versterkt is door de mooie accenten die aangebracht zijn. We kunnen er weer jaren tegenaan!”