Stichting Konijn in Nood gaat opnieuw protesteren bij konijnenfokkerij in Leerbroek

LEERBROEK • In 2017 en 2018 protesteerde Stichting Konijn in Nood al eens bij konijnenfokkerij Kool in Lexmond. Op zaterdag 18 december doet men dit opnieuw in het kader van de actie ‘Licht in de Duisternis’.

“Je merkt allang dat de consument steeds minder op konijnenvlees zit te wachten”, vertelt voorzitter Peter Janssen van de stichting. “De Aldi en de PLUS zijn al gestopt met het verkopen van konijnenvlees en in de andere supermarkten waar ze het nog wel verkopen zie je de kortingsstickers erop komen. Het vlees blijft gewoon liggen. De consument heeft helemaal geen behoefte aan konijnenvlees.”

Leefomstandigheden

Janssen geeft aan dat zijn stichting als veganistische organisatie uiteraard vindt dat geen enkel dier zou moeten lijden voor de smaakbeleving van de mens, maar merkt op dat de demonstratie nu vooral gaat over de leefomstandigheden van de konijnen.

Hij vertelt hierover: “De konijnen zitten in kooien waarin ze boven hun eigen ontlasting zitten. De ammoniakdampen die van de ontlasting komen stijgen op, waardoor ze die zelf inademen en last hebben van luchtwegproblemen. Het zijn hele zwakke dieren om als vee te houden en daarnaast is het ook gewoon een beetje raar om dat wel te doen. Het konijn is één van de meest gehouden huisdieren. Honden en katten houden we toch ook niet als vee?”

De bedoeling is om op 18 december tussen 14:00 uur en 15:00 uur met fakkels en spandoeken voor de fokkerij te gaan staan. De fokkerij is volgens Janssen ‘de grootste commerciële konijnenfokkerij van Nederland’.

Hij vervolgt: “Wij willen de stem zijn van de konijnen die, zowel in de fokkerijen als bij de slachthuizen, moeten lijden. De titel van ons protest is ‘Licht in de duisternis’, vandaar dat we er met fakkels zullen staan. Verder zal het overigens een uiterst vreedzaam protest zijn. Wij zijn een nette organisatie die veelal bestaat uit moeders en kinderen, dus we protesteren ook op een nette manier.”

Veroordeling Janssen

Dat laatste vindt Janssen belangrijk om te benadrukken. Maar toch, hoe vreedzaam en gemoedelijk de protesten in 2017 en 2018 ook verliepen, Janssen werd vorig jaar wel veroordeeld tot een gevangenisstraf voor brandstichting bij een eendenslachterij. Iets wat de konijnenfokker in Leerbroek ook niet onbenoemd laat.

In een reactie laat een woordvoerder weten: “Wij zijn voor het vrije recht om te demonstreren, maar het voelt heel verkeerd dat iemand die veroordeeld is voor brandstichting, een fakkelprotest mag organiseren.”