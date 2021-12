Adrie Tukker wethouderskandidaat CDA Molenlanden; oud-wethouder Wout de Jong keert terug in politiek

MOLENLANDEN • Adrie Tukker uit Nieuw-Lekkerland is voor CDA Molenlanden de nieuwe wethouderskandidaat. Zij is momenteel directeur-bestuur van woningcorporatie Lek en Waard Wonen. Een opvallende naam op de lijst is daarnaast Wout de Jong uit Giessenburg op plek vier; hij stapte in 2012 op als wethouder van de gemeente Giessenlanden en keert nu weer terug in de lokale politiek

De leden van CDA Molenlanden hebben woensdagavond de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 vastgesteld. “Wij zijn ontzettend trots op deze lijst met een aantal ervaren politici en ambitieuze nieuwe kandidaten”, aldus Frank Meerkerk, namens het bestuur van de vereniging.

“Vanuit alle kernen hebben vijftig lokaal betrokken CDA-leden zich kandidaat gesteld. We hebben een diverse lijst met een goede geografische vertegenwoordiging. Wat mij bijzonder aanspreekt is de kennis en kunde van onze kandidaten.”

Enthousiast

Lijststrekker Jan Arie Koorevaar is ook enthousiast over de kandidatenlijst. “Er moet de komende raadsperiode veel gebeuren als het gaat om wonen, gezondheid en veiligheid. Daarom ben ik blij met een top 11-tal waarin we bestuurlijke ervaring bieden met nieuwkomer Adrie Tukker en de ervaren Wout de Jong.”

“Met Dagmar van den Herik zetten we de jongeren, door middel van een speciaal jongerenprogramma, op de kaart. Een breed netwerk en politieke ervaring brengen Jonette Korevaar en Wim de Haan. Andere nieuwkomers zijn Maarten Klink, Wouter van den Berg en Arnold Tuytel. Zij brengen nieuwe klasse. Lizanne Lanser en Teunis-Jacob complementeren ons elftal.”

Dienen

Adrie Tukker is de eerste wethouderskandidaat. Adrie: “Het lijkt me fantastisch om de samenleving te mogen dienen als wethouder. De samenleving vraagt om samenwerken en daadkracht om de grote uitdagingen als woningbouw, en een solidaire samenleving aan te kunnen. Ik heb er veel zin in om daar mijn bijdrage aan te gaan leveren.”

Adrie Tukker zal haar rol als directeur-bestuurder van woningcorporatie Lek en Waard Wonen, na toetreding tot de raad of benoeming als wethouder, beëindigen om belangenverstrengeling te voorkomen.

1 Jan Arie Koorevaar (Goudriaan)

2 Adrie Tukker-Blok (Nieuw-Lekkerland)

3 Jonette Korevaar-den Besten (Brandwijk)

4 Wout de Jong (Giessenburg)

5 Maarten Klink (Hoornaar)

6 Wim de Haan (Wijngaarden)

7 Dagmar van den Herik (Nieuw-Lekkerland)

8 Wouter van den Berg (Streefkerk)

9 Lizanne Lanser (Schelluinen)

10 Teunis-Jacob Slob (Noordeloos)

11 Arnold Tuytel (Oud-Alblas)