VVD presenteert verkiezingsprogramma: ‘Ondernemend en daadkrachtig’

MOLENLANDEN • In het nieuwe VVD-verkiezingsprogramma, dat woensdag 8 december is gepresenteerd, wordt een toekomst voor de gemeente Molenlanden geschetst waar het fijn wonen, werken en ondernemen is.

“Dat betekent bouwen en nog eens bouwen”, aldus de VVD. “Met alle creativiteit voor passende woonvormen van starters tot en met senioren en het benutten van vrijkomende gebouwen. Wij willen een goed ondernemersklimaat omdat dat niet alleen zorgt voor banen maar ook bijdraagt aan de leefbaarheid. Onze ondernemers moeten daarbij zelf kunnen bepalen of zij open willen zijn op zondag.”

In de energietransitie heeft zonne-energie bij de VVD de wind mee. Zon op dak heeft prioriteit. Windmolens in de waard ziet de partij niet zitten.

De uitgangspunten en ambities van de VVD zijn onveranderd: een samenleving gebaseerd op de liberale beginselen van vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. Het verkiezingsprogramma met als titel ‘Ondernemend en daadkrachtig’ is te vinden via de website van VVD Molenlanden: www.vvdmolenlanden.nl.

De gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op woensdag 16 maart 2022. In de afgelopen jaren heeft de VVD, als coalitiepartij, een bijdrage geleverd aan het bestuur van de gemeente Molenlanden.