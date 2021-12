Waardlanden organiseert inzameling kerstbomen

REGIO • De meeste mensen hebben hun kerstboom pas net staan, maar Waardlanden heeft al een plannetje bedacht voor de inzameling.

Voortaan zamelt Waardlanden in de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden en Vijfheerenlanden de kerstbomen overal op dezelfde manier in: op een inzamelmoment in de buurt en bij de milieustraten. Iedere ingeleverde kerstboom levert een lot op waarmee mooie prijzen te winnen zijn, met een hoofdprijs ter waarde van 500 euro.

Inwoners kunnen hun kerstboom zonder versiering, voet, kruis of pot inleveren bij de milieustraten in Gorinchem, Groot-Ammers, Hardinxveld-Giessendam, Leerdam en Vianen. Bij het nieuwe Kringloopplein Nieuw-Lekkerland kunnen geen kerstbomen ingeleverd worden.

Ook zijn er in de vier gemeenten inzamelmomenten op zaterdag 8 januari of woensdag 12 januari 2022, waarop men de kerstboom in de buurt kan inleveren. De inzameling betreft alleen echte kerstbomen (geen kunstbomen).

De inzamellocaties en -momenten staan op www.waardlanden.nl/kerstbomeninzameling.

Inwoners kunnen hun kerstboom ook klein maken en in de gft-container met gesloten deksel doen. Hiermee verandert de kerstbomeninzameling vooral in de gemeente Gorinchem. Daar mag men de kerstboom niet meer langs de kant van de weg zetten.

Loterij met mooie prijzen

Bij het inleveren van een kerstboom op 8 of 12 januari bij een inzamelplek in de buurt of van maandag 3 tot en met zaterdag 15 januari 2022 bij een milieustraat levert iedere hele kerstboom één lot op, waarmee mooie prijzen gewonnen kunnen worden. De hoofdprijs is een cadeaubon van weekendjeweg.nl ter waarde van 500euro en verder zijn er 71 andere prijzen te winnen, waaronder een Apple smart watch. De loterijuitslag wordt 28 januari bekendgemaakt op de website van Waardlanden: www.waardlanden.nl/winnendeloten.

De ingeleverde kerstbomen worden na versnippering gerecycled tot compost of groen gas. Ook worden kerstboomsnippers als bodembedekking in stallen gebruikt.