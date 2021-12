De Qtum crypto: een mix van Bitcoin en Ethereum

De Qtum crypto is een innovatieve op UTXO gebaseerde blockchain die geschikt is voor slimme contracten en compatibel is met de Ethereum Virtual Machine (EVM). De innovatieve technologie van Qtum is zeer geschikt voor gedecentraliseerde financiële (DeFi) en Internet of Things (IoT)-toepassingen, terwijl de native QTUM-munt gebruikers in staat stelt deel te nemen aan netwerkbeheer. Voordat je gaat Qtum kopen , is het verstandig om alles over deze munt te leren. Je zou eigenlijk echt alle details van deze cryptovaluta moeten kennen. In dit artikel helpen we je alvast een handje door een introductie te geven over Qtum.

Qtum wordt uitgesproken als “quantum” en werd gelanceerd in 2017. Het is een hybride blockchain die aspecten van verschillende toonaangevende blockchain-netwerken combineert tot een nieuw protocol. Het meest opvallende kenmerk van Qtum is het gebruik van een Account Abstraction Layer (AAL) om zijn Unspent Transaction Output (UTXO) model, zoals gevonden op Bitcoin, te integreren met de Ethereum Virtual Machine (EVM) en het accountmodel van Ethereum. Deze integratie maakt Qtum compatibel met zowel Bitcoin als Ethereum en zorgt ervoor dat slimme contracten kunnen werken op een op UTXO gebaseerde blockchain.

Het ecosysteem van Qtum wordt aangedreven door zijn eigen munt, QTUM. Qtum gebruikt een Proof-of-Stake (PoS) consensusmechanisme, een innovatieve virtual machine (VM) middleware-vertaler AAL, Qtum Neutron middleware-architectuur om verbindingen tussen blockchains te vergemakkelijken, en een hybride on-chain en off-chain governancesysteem. Veelbelovende use-cases voor Qtum zijn onder meer slimme contracten, Internet of Things (IoT) applicaties, gedecentraliseerde financiën (DeFi) en gedecentraliseerde applicaties (dApps). Voorbeelden van projecten die Qtum host, zijn onder meer QuickCash, een stabiele munt van Chinese yuan; Robin8, een zoekmachine voor influencers; en QiSwap, een DEX.

Qtum biedt krachtige oplossingen die blockchain-interoperabiliteit tussen de Bitcoin- en Ethereum-netwerken mogelijk maken. Het UTXO-model van Bitcoin en het accountmodel van Ethereum hebben verschillende benaderingen voor transacties op de blockchain die van nature onverenigbaar zijn. In het UTXO-model van Bitcoin worden portefeuillesaldi gemeten via individuele transacties op de blockchain (“niet-uitgegeven” transacties), terwijl het rekeningmodel van Ethereum een saldo creëert binnen een rekening, wat meer lijkt op een traditionele bankrekening. Qtum verbindt de transactiemodellen van Bitcoin en Ethereum met behulp van een accountabstractielaag (AAL). De AAL dient als vertaler voor de UTXO’s (het UXTO-mechanisme van Bitcoin) die normaal gesproken niet compatibel zouden zijn met een slim contract in Ethereum-stijl. Met de AAL kunnen UTXO’s in wezen worden verwerkt door de virtuele machine van Qtum en omgezet in een besteedbare Qtum-transactie, die zelf compatibel is met de slimme contracten van Ethereum.