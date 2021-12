Wijngaarden is een speeltuin rijker

WIJNGAARDEN • Klankbordgroep Wijngaarden nam woensdagmiddag officieel een nieuwe speeltuin in gebruik.

Deze is onlangs gerealiseerd op de hoek van de Burgemeester Topstraat, op initiatief van de klankbordgroep. "Er stonden op dit grasveld al enkele speeltoestellen, maar die waren verouderd en alleen voor de allerkleinsten", vertelt Mathilde van Os, lid van Klankbordgroep Wijngaarden.

Gezien het feit dat aan de andere kant van de weg nieuwe straten zijn gebouwd, werd het besluit genomen om te kijken of een nieuwe speeltuin gerealiseerd zou kunnen worden. Met een financiële bijdrage van de klankbordgroep zelf en van diverse sponsors bleek dit haalbaar.

Natuurlijke materialen

Mathilde: "We hebben daarbij gekozen voor speeltoestellen van natuurlijke materialen. Dat past ook goed bij de invulling van het schoolplein aan de overkant." Enkele straten verder bevindt zich in Wijngaarden nog een speeltuin. "De toestellen die hier staan zijn weer anders dan die in de andere speeltuin. Ze vullen elkaar goed aan."

Met een luid signaal op een toeter werd de nieuwe speelruimte officieel geopend. De kinderen zelf hadden dat signaal niet nodig; die waren daarvoor al op de speeltoestellen geklommen.