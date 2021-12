Nieuwe sponsor voor de buurtbus

HARDINXVELD-GIESSENDAM/REGIO • Op zaterdag 4 december is in de winkel van Bakker Kleur en Sfeer aan de Buitendams in Hardinxveld de sponsoring vastgelegd van buurtbusvereniging de Binnen-Giessen.

De buurtbusvereniging onderhoudt de buslijnen 706 en 707, die respectievelijk rijden tussen Gorinchem, Schelluinen en Giessenburg en aansluitend tussen Giessenburg, Giessen-Oudekerk, Hardinxveld-Giessendam en Boven-Hardinxveld.

Tijdens werkdagen kan men de twee bussen tussen 07.00 en 18:30 uur elk uur voorbij zien rijden met de reclame van Bakker Kleur en Sfeer op de achterkant van de bussen.

De buurtbusvereniging is nog op zoek naar chauffeurs en bedrijven die reclame willen voeren op de buurtbussen. Voor meer informatie of aanmelding: info@buurtbusdebinnengiessen.nl.