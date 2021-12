Dorpsinitiatief in Ameide onderzoekt kleinschalig deelautoproject

AMEIDE • VoorDeelAuto Ameide, een dorpsinitiatief van Ameide Duurzaam, peilt via een online enquête op www.ameideduurzaam.nl de animo voor hun deelautoproject. Door mee te doen wordt het wellicht mogelijk om elektrische deelauto’s in Ameide/Tienhoeven aan de Lek op de weg te krijgen.

VoorDeelAuto Ameide doet onderzoek naar slimmer en duurzamer autogebruik, tegen lagere kosten, zonder gedoe over aanschaf/inruilen, onderhoud, afschrijving, verzekering, zonder gebruik van fossiele brandstof en met meer parkeergemak. Autodelen kan in Ameide/Tienhoven aan de Lek een succes worden als er genoeg animo voor is. Door de online enquête in te vullen en meningen, wensen en ervaringen te delen is VoorDeelAuto Ameide super geholpen.

De enquête en verdere informatie is te vinden op de website www.ameideduurzaam.nl. Wie vragen heeft bij het invullen van de enquête, kan daarover mailen naar ameideduurzaam@gmail.com of bellen met 085-0470636.