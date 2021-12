Opnieuw protest Konijn in Nood bij konijnenfokkerij in Leerbroek

LEERBROEK • Stichting Konijn in Nood houdt zaterdag 18 december opnieuw een demonstratie bij de konijnenfokkerij van de familie Kool in Leerbroek.

De stichting, die pleit voor het afschaffen van het fokken van konijnen voor consumptie, zal geen optocht houden. De deelnemers staan18 december op één plek met fakkels, borden en spandoeken. Konijn in Nood stelt dat het ‘ingetogen protest’ in overleg met de gemeente Vijfheerenlanden en de politie is georganiseerd.

In 2017 demonstreerde Stichting Konijn in Nood voor de eerste keer bij de Leerbroekse konijnenfokkerij. Een jaar later vond een tweede actie plaats.