Kerststallen bij Wereldwinkel De Punt in Arkel

• Kerststalletjes bij Wereldwinkel De Punt in Arkel. (Foto: Aangeleverd)

ARKEL • Bij Punt Arkel zijn tot eind december de Kerststalletjes te zien in de expositieruimte achter de Wereldwinkel aan de Schotdeuren 52 in Arkel.

Bijzonder zijn de miniatuurstalletjes, passend in een kalebas of luciferdoosje. Van parelmoer, gekerfd uit zachte steen, of olijfboomhout uit Bethlehem. Gemeenschappelijk blijft de groepering rondom de kribbe. De stalletjes zijn te zien en verkrijgbaar tot 3 januari 2022. Iedere bezoeker ontvangt een gratis kopje koffie.

Tot Kerstmis is de Punt Arkel geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Tijdens de openingstijden worden de nu geldende coronamaatregelen aangehouden. Parkeren is gratis.

Voor meer informatie: www.depuntarkel.nl of 0183-563002.